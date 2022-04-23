Joelinton marca dois gols no dia em que completa 100 jogos na Premier League, e Newcastle vence o Norwich

O atacante brasileiro Joelinton teve um dia especial neste sábado, justamente quando entrou em campo para completar 100 jogos pela Premier League e viu na arquibancada uma faixa feita pela torcida referente à marca. O jogador foi o nome do Newcastle marcando dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Norwich.

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E a marca centenária parece mesmo ter inspirado o ex-jogador do Sport. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Carrow Road, o Newcastle teve amplo domínio da partida. E Joelinton abriu o placar aos 35 minutos, ao receber passe dentro da área e acertar belo chute no ângulo. Logo depois, aos 41, em nova jogada bem trabalhada pela equipe, ele partiu em velocidade pela esquerda e concluiu com oportunismo já na pequena área.

A boa atuação do Newcastle se manteve no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, outro brasileiro, Bruno Guimarães, marcou mais um. Aos 22, com a vitória e mais três pontos garantidos, Joelinton foi substituído e ovacionado pela sua torcida presente em Norwich. Alegria era pouco para descrever sua emoção após o jogo.

- Feliz demais! Digamos que hoje o pacote foi completo, com gols, vitória e uma marca que entra para a minha história. E quero aproveitar para agradecer à torcida pela bandeira que fizeram em minha homenagem. Conquistar isso fora de seu país é ainda mais especial. E o meu muito obrigado com gols pra eles também, nessa que foi nossa quarta vitória seguida - desabafou Joelinton.

A sequência de vitórias levou o Newcastle ao nono lugar na tabela, agora com 43 pontos. O próximo compromisso da equipe é no sábado, em casa, contra o Liverpool do amigo Roberto Firmino.