Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Joelinton marca dois gols no dia em que completa 100 jogos na Premier League, e Newcastle vence o Norwich
futebol

Joelinton marca dois gols no dia em que completa 100 jogos na Premier League, e Newcastle vence o Norwich

Volante marcou em dose dupla na vitória de 3 a 0. Time não para de subir na tabela
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 13:36

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 13:36

O atacante brasileiro Joelinton teve um dia especial neste sábado, justamente quando entrou em campo para completar 100 jogos pela Premier League e viu na arquibancada uma faixa feita pela torcida referente à marca. O jogador foi o nome do Newcastle marcando dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Norwich.
> Confira a tabela e a classificação da Premier League
E a marca centenária parece mesmo ter inspirado o ex-jogador do Sport. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Carrow Road, o Newcastle teve amplo domínio da partida. E Joelinton abriu o placar aos 35 minutos, ao receber passe dentro da área e acertar belo chute no ângulo. Logo depois, aos 41, em nova jogada bem trabalhada pela equipe, ele partiu em velocidade pela esquerda e concluiu com oportunismo já na pequena área.
A boa atuação do Newcastle se manteve no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, outro brasileiro, Bruno Guimarães, marcou mais um. Aos 22, com a vitória e mais três pontos garantidos, Joelinton foi substituído e ovacionado pela sua torcida presente em Norwich. Alegria era pouco para descrever sua emoção após o jogo.
- Feliz demais! Digamos que hoje o pacote foi completo, com gols, vitória e uma marca que entra para a minha história. E quero aproveitar para agradecer à torcida pela bandeira que fizeram em minha homenagem. Conquistar isso fora de seu país é ainda mais especial. E o meu muito obrigado com gols pra eles também, nessa que foi nossa quarta vitória seguida - desabafou Joelinton.
A sequência de vitórias levou o Newcastle ao nono lugar na tabela, agora com 43 pontos. O próximo compromisso da equipe é no sábado, em casa, contra o Liverpool do amigo Roberto Firmino.
Crédito: JoelintonmarcoudoisgolsnapartidacontraoNorwich(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados