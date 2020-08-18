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futebol

Joe Hart é anunciado como novo reforço do Tottenham

Goleiro inglês de 33 anos assinou contrato por duas temporadas com o novo clube e chega para ser reserva de Hugo Lloris e trazer experiência para a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:43

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:43

Crédito: Joe Hart assinou contrato e é novo goleiro do Tottenham (ADRIAN DENNIS / AFP
O goleiro Joe Hart foi anunciado como novo reforço do Tottenham e firmou um contrato por duas temporadas com a nova equipe. O veterano de 33 anos chega para ser reserva de Hugo Lloris e trazer sua vasta experiência para o time dirigido por José Mourinho. O arqueiro esteve no Burnley na última temporada, mas ficou no banco para Nick Pope.
Em suas primeiras palavras para os canais oficiais da nova equipe, Hart disse que quer chegar para contribuir.
- Eu estou aqui para ajudar o time da maneira que puder, seja no campo, fora do campo. Eu estou aqui para tentar e levar o clube o mais longe.
Segundo a imprensa inglesa, o goleiro inglês vai sofrer uma redução no salário que era de 50 mil libras (R$ 357 mil). Hart perdeu espaço na última temporada e fez apenas três jogos e sofreu sete gols pelo Burnley, enquanto em 2018/2019 o inglês participou de 19 partidas da Premier League.

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