Joe Hart é anunciado como novo reforço do Tottenham

Crédito: Joe Hart assinou contrato e é novo goleiro do Tottenham (ADRIAN DENNIS / AFP

O goleiro Joe Hart foi anunciado como novo reforço do Tottenham e firmou um contrato por duas temporadas com a nova equipe. O veterano de 33 anos chega para ser reserva de Hugo Lloris e trazer sua vasta experiência para o time dirigido por José Mourinho. O arqueiro esteve no Burnley na última temporada, mas ficou no banco para Nick Pope.

Em suas primeiras palavras para os canais oficiais da nova equipe, Hart disse que quer chegar para contribuir.

- Eu estou aqui para ajudar o time da maneira que puder, seja no campo, fora do campo. Eu estou aqui para tentar e levar o clube o mais longe.