Joe Hart deve assinar contrato com o Tottenham nesta terça-feira

Crédito: Joe Hart teve poucas oportunidades no Burnley (Reprodução

O goleiro Joe Hart aceitou os termos de contrato com o Tottenham e deve assinar um acordo de duas temporadas com o clube londrino nesta terça-feira, segundo o “Daily Mail”. A transferência para ser reserva de Hugo Lloris é uma surpresa para a imprensa inglesa após o atleta ter saído do Burnley por conta do final de contrato e ter interesse de diversos clubes.

O veterano de 33 anos, que também foi ligado ao Celtic, Leeds, Blackburn e Derby County, além de opções fora da Grã-Bretanha, deve sofrer um corte salarial em relação às 50 mil libras (R$ 352 mil) semanais que ganhava na última temporada. O experiente atleta com seleção inglesa no currículo chega sem custos.