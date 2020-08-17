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futebol

Joe Hart deve assinar contrato com o Tottenham nesta terça-feira

Goleiro chega para ser reserva de Hugo Lloris após ter tido temporada com apenas três jogos no Burnley. Veterano de 33 anos também sofrerá um corte no salário...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 11:15

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:15

Crédito: Joe Hart teve poucas oportunidades no Burnley (Reprodução
O goleiro Joe Hart aceitou os termos de contrato com o Tottenham e deve assinar um acordo de duas temporadas com o clube londrino nesta terça-feira, segundo o “Daily Mail”. A transferência para ser reserva de Hugo Lloris é uma surpresa para a imprensa inglesa após o atleta ter saído do Burnley por conta do final de contrato e ter interesse de diversos clubes.
O veterano de 33 anos, que também foi ligado ao Celtic, Leeds, Blackburn e Derby County, além de opções fora da Grã-Bretanha, deve sofrer um corte salarial em relação às 50 mil libras (R$ 352 mil) semanais que ganhava na última temporada. O experiente atleta com seleção inglesa no currículo chega sem custos.
Apesar de ter sido titular em 19 partidas do Burnley no Campeonato Inglês na temporada 2018/2019, o goleiro inglês não atuou em nenhum duelo da Premier League na última época devido ao grande momento de Nick Pope. Em três confrontos em que foi utilizado pela Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, Hart sofreu sete gols.

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