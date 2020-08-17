Joe Hart deve assinar contrato com o Tottenham nesta terça-feira

O goleiro Joe Hart aceitou os termos de contrato com o Tottenham e deve assinar um acordo de duas temporadas com o clube londrino nesta terça-feira, segundo o “Daily Mail”. A transferência para ser reserva de Hugo Lloris é uma surpresa para a imprensa inglesa após o atleta ter saído do Burnley por conta do final de contrato e ter interesse de diversos clubes.
O veterano de 33 anos, que também foi ligado ao Celtic, Leeds, Blackburn e Derby County, além de opções fora da Grã-Bretanha, deve sofrer um corte salarial em relação às 50 mil libras (R$ 352 mil) semanais que ganhava na última temporada. O experiente atleta com seleção inglesa no currículo chega sem custos.
Apesar de ter sido titular em 19 partidas do Burnley no Campeonato Inglês na temporada 2018/2019, o goleiro inglês não atuou em nenhum duelo da Premier League na última época devido ao grande momento de Nick Pope. Em três confrontos em que foi utilizado pela Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, Hart sofreu sete gols.