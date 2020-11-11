Joe Gomez se machuca com seleção e Liverpool teme gravidade da lesão

Crédito: Joe Gomez pode ser baixa no Liverpool pelas próximas semanas (AFP

O Liverpool teme que o zagueiro Joe Gomez tenha sofrido uma lesão grave na véspera do amistoso entre Inglaterra e Irlanda, segundo o “Daily Mail”. O defensor não deve participar do confronto desta quinta-feira, pode ser cortado da equipe pelo técnico Gareth Southgate e perder semanas importantes para o time de Jurgen Klopp.

O comandante alemão já fez reclamações dos compromissos internacionais por conta do apertado calendário da temporada devido a pandemia da Covid-19. Além disso, Klopp também ataca os organizadores do futebol inglês pela permissão da realização de apenas três substituições por partida.