Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Joe Gomez se machuca com seleção e Liverpool teme gravidade da lesão

Técnico Jurgen Klopp está trabalhando com peças limitadas por conta da lesão de Virgil van Dijk. Alexander-Arnold também se lesionou no último final de semana contra o City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 11:50

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:50

Crédito: Joe Gomez pode ser baixa no Liverpool pelas próximas semanas (AFP
O Liverpool teme que o zagueiro Joe Gomez tenha sofrido uma lesão grave na véspera do amistoso entre Inglaterra e Irlanda, segundo o “Daily Mail”. O defensor não deve participar do confronto desta quinta-feira, pode ser cortado da equipe pelo técnico Gareth Southgate e perder semanas importantes para o time de Jurgen Klopp.
O comandante alemão já fez reclamações dos compromissos internacionais por conta do apertado calendário da temporada devido a pandemia da Covid-19. Além disso, Klopp também ataca os organizadores do futebol inglês pela permissão da realização de apenas três substituições por partida.
Os Reds sofrem com a ausência de Virgil van Dijk pelo restante da temporada por conta do rompimento do ligamento do joelho. Além disso, o lateral direito Trent Alexander-Arnold também é baixa após se lesionar no duelo contra o Manchester City no último domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados