Joe Gomez passa por cirurgia, mas é ausência por tempo indeterminado

O zagueiro Joe Gomez passou por uma cirurgia com sucesso para reparar o tendão do joelho após se lesionar em treino de rotina da seleção inglesa na última quarta-feira. Os médicos não descobriram nenhum dano nos ligamentos cruzados, mediais ou laterais, o que tornaria a recuperação do defensor do Liverpool ainda mais difícil.

Os Reds ainda não determinaram o tempo de recuperação do atleta, mas também não descartou a possibilidade de Gomez voltar a aparecer com a camisa do clube ainda nesta temporada. No entanto, sabe-se que o tratamento da lesão não será curto e o jogador terá uma batalha para estar apto a jogar a Eurocopa 2021.Apesar do sucesso na operação, o Liverpool enfrenta grandes problemas no setor defensivo. O time de Jurgen Klopp já perdeu Virgil van DIjk para o restante da temporada, não conta com ALexander-Arnold pelas próximas quatro semanas, mas a boa notícia é que Fabinho se recupera bem de um problema na coxa e deve ser improvisado na zaga ao lado de Matip.