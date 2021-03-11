Joe Cole e Ferdinand elogiam Pepe após classificação: 'Segue sendo um dos melhores zagueiros da Europa'

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Após a partida que garantiu a classificação do Porto para as quartas de final da Liga dos Campeões, Pepe foi elogiado por Rio Ferdinand e Joe Cole. O zagueiro português fez uma grande partida e anulou Cristiano Ronaldo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

- Pepe cobriu todo o campo e estava impecável com a bola. Continua a ser um dos cinco melhores zagueiros da Europa - disse Cole à "BT Sport".Ferdinand, por sua vez, disse que a atuação do zagueiro foi quase perfeita.