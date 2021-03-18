Joe Cole critica Atlético de Madrid: 'Parece que o Chelsea jogou contra uma equipe da segunda divisão'

Joe Cole não poupou críticas ao Atlético de Madrid pela partida contra o Chelsea. Para o ex-jogador dos Blues, a equipe inglesa parece que jogou com uma equipe da segunda divisão.

- Chelsea parece que enfrentou uma equipe da segunda divisão ou uma que está lutando pra não ser rebaixado na Premier League - disse na "BT Sports".O Atlético de Madrid foi derrotado por 2 a 0 na Inglaterra e foi eliminado da Liga dos Campeões. Em casa, a equipe espanhola já havia perdido por 1 a 0.