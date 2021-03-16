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futebol

Jocinei quer Esportivo se impondo contra o Remo na Copa do Brasil

Na zona de rebaixamento do Gauchão, volante quer equipe ligada diante dos amazonenses para conseguir a classificação para a próxima fase da competição nacional...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 16:10
Crédito: Kévin Sganzerla
O Esportivo recebe o Remo, na próxima quarta-feira (17), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe Gaúcha não vive um bom momento dentro do campeonato estadual. O Alviazul ocupa a 11º colocação e está na zona de rebaixamento.
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O volante Jocinei falou sobre a importância da Copa do Brasil e mostrou respeito ao adversário.- Eu vejo que essa competição é muito importante para o clube, e também para nós jogadores. É uma competição nacional, que traz muita visibilidade. Sabemos que não será um jogo fácil, o Remo é uma equipe forte, muito qualificada. Não começamos o Campeonato Gaúcho da forma que queríamos, mas nesse jogo de quarta, esperamos fazer um bom jogo e passar de fase - afirmou o volante.Apesar do momento atual ser muito ruim, a equipe só conseguiu uma vitória em quatro jogos, e vem de três derrotas seguidas, Jocinei, um dos mais experientes do elenco, destacou as qualidades da equipe e acredita na força de jogar dentro de casa, mesmo sem torcida.
- Apesar de não contarmos com o apoio do nosso torcedor, o mando de campo é nosso, então precisamos nos impor, mostrar que quem manda em casa somos nós. Temos qualidade e vamos buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil - concluiu.

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