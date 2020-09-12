João Victor Sá comemora gols e classificação na Copa da Alemanha

Crédito: Divulgação/Wolfsburg

O Wolfsburg deu pontapé inicial na temporada 2020/2021 na manhã deste sábado. O time enfrentou o Fürstenwalde, em partida válida pela primeira fase da Copa da Alemanha. O brasileiro Victor Sá foi o grande destaque da partida. O atacante marcou os dois primeiros gols do Wolfsburg, que venceu por 4 a 1, e conseguiu a classificação para a segunda fase. O atacante comemorou a estreia.

- Muito importante começar a temporada vencendo. A Copa não pode ter erro, jogo único. A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Fico muito feliz de poder ter ajudado a equipe com dois gols, e mais feliz ainda com a vitória eclassificação - disse.

Apesar da grande vitória deste sábado, o Wolfsburg deve relaxar. Os alemães já tem mais um jogo decisivo pela frente. Na próxima quinta-feira, os Lobos enfrentam o FK Kukësi, da Albânia, pela segunda pré-eliminatória da Liga Europa.