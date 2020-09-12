Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Victor Sá comemora gols e classificação na Copa da Alemanha

Atacante brasileiro foi responsável por marcar dois gols na vitória do Wolfsburg por 4 a 1...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 15:52
Crédito: Divulgação/Wolfsburg
O Wolfsburg deu pontapé inicial na temporada 2020/2021 na manhã deste sábado. O time enfrentou o Fürstenwalde, em partida válida pela primeira fase da Copa da Alemanha. O brasileiro Victor Sá foi o grande destaque da partida. O atacante marcou os dois primeiros gols do Wolfsburg, que venceu por 4 a 1, e conseguiu a classificação para a segunda fase. O atacante comemorou a estreia.
- Muito importante começar a temporada vencendo. A Copa não pode ter erro, jogo único. A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Fico muito feliz de poder ter ajudado a equipe com dois gols, e mais feliz ainda com a vitória eclassificação - disse.
Apesar da grande vitória deste sábado, o Wolfsburg deve relaxar. Os alemães já tem mais um jogo decisivo pela frente. Na próxima quinta-feira, os Lobos enfrentam o FK Kukësi, da Albânia, pela segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
- Novamente vai ser um jogo muito difícil. Sabemos das dificuldades de jogar fora de casa. A Liga Europa é uma competição muito difícil e que a gente entra para brigar. Deve ser um jogo muito tenso, pois é jogo único, os erros devem ser mínimos - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados