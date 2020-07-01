João Schmidt fala sobre expectativa para retorno da J-League

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Após muitos meses de expectativa e espera finalmente a J-League será retomada. Todos os jogos da segunda rodada da elite do futebol japonês ocorrerão no próximo sábado (4). Ex-São Paulo, o volante João Schmidt, que atua no Nagoya Grampus, falou sobre a expectativa para voltar a disputar uma partida oficial.

- Estou com muita saudades de fazer uma partida oficial. Foi um período difícil em todo o mundo. Nós atletas sentimos muito essa parada, mas ao mesmo tempo também serviu de aprendizado. Aqui nós não deixamos de treinar mesmo em quarentena. Estávamos sempre em atividade seja por vídeo-conferência, correndo na rua ou treinando em grupos separados no clube. Por isso nos sentimos prontos para este momento - disse.

Em 2019, o Nagoya Grampus terminou a J-League na 13ª posição, com 37 pontos. João participou de 35 dos 45 jogos do time na temporada. Este ano, o time estreou na competição com um empate fora de casa contra o Sendai. O brasileiro também falou sobre as pretensões do time nesta temporada.

- O objetivo agora é de fazer uma boa temporada individualmente e coletivamente. Vamos buscar um título para o Nagoya este ano. A preparação para este retorno está sendo muito boa. Por mais que já estamos no meio do ano, estamos iniciando uma temporada agora. Então estamos bastante focados e confiantes para esta sequência - finalizou.