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João Schmidt, do Kawasaki Frontale, fala sobre expectativa para a estreia na Liga dos Campeões da Ásia

Meia entra em campo neste sábado, contra o Daegu, da Coreia do Sul, pelo Grupo I da AFC
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Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 12:37
Crédito: Brasileiro fará sua estreia pela Champions League da Ásia (Divulgação / Kawasaki Frontale
Em sua primeira participação na Liga dos Campeões da Ásia, o meia João Schmidt está com a expectativa alta para a estreia do Kawasaki Frontale. A equipe japonesa entra em campo neste sábado, contra o Daegu FC, da Coreia do Sul, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I da competição continental.O brasileiro espera estrear com o pé direito na AFC e ressalta o cuidado de enfrentar o clube coreano. Além do Daegu FC, o Kawasaki caiu na chave ao lado do Beijing Guoan, da China, e do United City, da Filipinas.
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– A expectativa é grande, sabemos da dificuldade que é a competição, mas estamos motivados para fazer um grande campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, times coreanos na Champions da Ásia são bem complicados, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para conseguir a vitória nessa estreia – afirmou o meia João Schmidt.
Com uma invencibilidade de 30 jogos que dura desde novembro de 2020, além da ampla vantagem de 18 pontos para o segundo colocado da J-League desta temporada, o atual campeão japonês Kawasaki Frontale chega como um dos fortes candidatos ao título da Liga dos Campeões da Ásia.
Apesar da boa fase e da grande sequência de partidas invictas, João Schmidt não quer colocar o time entre os favoritos e afirma que no futebol se resolve dentro das quatro linhas.
– Nunca é bom se colocar como favorito. No futebol se vence nos 90 minutos, sabemos da nossa capacidade, mas sabemos que precisamos pensar e vencer jogo após jogo para conseguirmos nosso grande objetivo que é o título da Champions da Ásia – concluiu.

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