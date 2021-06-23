João Schmidt, do Kawasaki Frontale, fala sobre expectativa para a estreia na Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Brasileiro fará sua estreia pela Champions League da Ásia (Divulgação / Kawasaki Frontale

Em sua primeira participação na Liga dos Campeões da Ásia, o meia João Schmidt está com a expectativa alta para a estreia do Kawasaki Frontale. A equipe japonesa entra em campo neste sábado, contra o Daegu FC, da Coreia do Sul, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I da competição continental.O brasileiro espera estrear com o pé direito na AFC e ressalta o cuidado de enfrentar o clube coreano. Além do Daegu FC, o Kawasaki caiu na chave ao lado do Beijing Guoan, da China, e do United City, da Filipinas.

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– A expectativa é grande, sabemos da dificuldade que é a competição, mas estamos motivados para fazer um grande campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, times coreanos na Champions da Ásia são bem complicados, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para conseguir a vitória nessa estreia – afirmou o meia João Schmidt.

Com uma invencibilidade de 30 jogos que dura desde novembro de 2020, além da ampla vantagem de 18 pontos para o segundo colocado da J-League desta temporada, o atual campeão japonês Kawasaki Frontale chega como um dos fortes candidatos ao título da Liga dos Campeões da Ásia.

Apesar da boa fase e da grande sequência de partidas invictas, João Schmidt não quer colocar o time entre os favoritos e afirma que no futebol se resolve dentro das quatro linhas.