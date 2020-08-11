Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Schmidt comemora primeiro gol na temporada e mira título no Japão

Brasileiro marcou na goleada diante do Urawa Red Diamonds, por 6 a 2, no último sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 15:36

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:36

Crédito: Divulgação / Nagoya Grampus
O volante João Schmidt tem sido um dos principais nomes do Nagoya Grampus, do Japão, em 2020. Autor de um dos gols na goleada diante do Urawa Red Diamonds, por 6 a 2, no último sábado (8), o brasileiro comemorou seu primeiro tento no ano e falou sobre a motivação para o restante da temporada japonesa.
- Fico feliz por ter feito esse gol e ajudado o Nagoya Grampus. O gol e a vitória nos motivam bastante e dá confiança para o restante da temporada, principalmente da maneira que está sendo esse ano, com muitos jogos seguidos - disse.
Na busca por títulos no Japão, o brasileiro espera que a equipe possa manter o ritmo até o final da temporada. O Nagoya Grampus, que teve apenas um revés no ano, ocupa a quarta colocação da J-League, com 17 pontos, e está com 100% de aproveitamento na J-League Cup. - Pretendemos brigar pelo título da J-League e das outras competições. Estamos trabalhando para que a gente consiga fazer a temporada inteira nesse ritmo. Sabemos que é difícil, devido à pandemia acumulou muitos jogos, mas estamos nos preparando bem para que o ano todo tenha esse bom desempenho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados