João Schmidt comemora primeiro gol na temporada e mira título no Japão

O volante João Schmidt tem sido um dos principais nomes do Nagoya Grampus, do Japão, em 2020. Autor de um dos gols na goleada diante do Urawa Red Diamonds, por 6 a 2, no último sábado (8), o brasileiro comemorou seu primeiro tento no ano e falou sobre a motivação para o restante da temporada japonesa.

- Fico feliz por ter feito esse gol e ajudado o Nagoya Grampus. O gol e a vitória nos motivam bastante e dá confiança para o restante da temporada, principalmente da maneira que está sendo esse ano, com muitos jogos seguidos - disse.

Na busca por títulos no Japão, o brasileiro espera que a equipe possa manter o ritmo até o final da temporada. O Nagoya Grampus, que teve apenas um revés no ano, ocupa a quarta colocação da J-League, com 17 pontos, e está com 100% de aproveitamento na J-League Cup. - Pretendemos brigar pelo título da J-League e das outras competições. Estamos trabalhando para que a gente consiga fazer a temporada inteira nesse ritmo. Sabemos que é difícil, devido à pandemia acumulou muitos jogos, mas estamos nos preparando bem para que o ano todo tenha esse bom desempenho.