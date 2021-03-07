Joao Rojas assume camisa 7 do São Paulo e celebra bom momento

A temporada de 2021 vem sendo de alegrias e realizações para o atacante Joao Rojas. Recuperado de duas lesões no joelho, o equatoriano marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre a Inter de Limeira, por 4 a 0. Contra o Santos, ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo, ajudando na goleada pelo mesmo placar.
Neste retorno aos gramados, Rojas vem ganhando confiança da comissão técnica do São Paulo e também vem tendo mais minutagem em campo. O atacante comentou sobre a fase. - Fico feliz pelo retorno aos gramados, estou dando o meu melhor nos treinos e nos jogos, venho somando mais minutos em campo, isso é muito importante. Estou muito confiante que podemos conquistar todos os objetivos do clube na temporada - afirmou, via assessoria.
No entanto, o que chamou atenção antes da bola rolar foi o número da camisa de Rojas. O equatoriano assumiu a camisa 7 na estreia do uniforme Tricolor para temporada 2021. Alguns ídolos do São paulo já usaram o número, como Lucas, Mineiro e Jorge Wagner.
- É muito gratificante vestir a camisa 7 do São Paulo, sei que no passado grandes jogadores vestiram e fizeram histórias pelo clube, me recordo do talentoso Lucas Moura que distribuiu alegrias aos torcedores quando esteve no Morumbi, Lucas fez bons jogos pelo São Paulo e ainda ajudou o clube a conquistar um título inédito a sul-americana - disse Rojas. O São Paulo de Rojas tem semana livre para treinar e volta a campo no próximo sábado, contra o Novorizontino, às 16h30, fora de casa, pela quarta rodada do Paulistão. O time é o líder do Grupo B, com sete pontos.