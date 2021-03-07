Joao Rojas assume camisa 7 do São Paulo e celebra bom momento

Crédito: Divulgação/São Paulo

A temporada de 2021 vem sendo de alegrias e realizações para o atacante Joao Rojas. Recuperado de duas lesões no joelho, o equatoriano marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre a Inter de Limeira, por 4 a 0. Contra o Santos, ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo, ajudando na goleada pelo mesmo placar.

Neste retorno aos gramados, Rojas vem ganhando confiança da comissão técnica do São Paulo e também vem tendo mais minutagem em campo. O atacante comentou sobre a fase. - Fico feliz pelo retorno aos gramados, estou dando o meu melhor nos treinos e nos jogos, venho somando mais minutos em campo, isso é muito importante. Estou muito confiante que podemos conquistar todos os objetivos do clube na temporada - afirmou, via assessoria.

No entanto, o que chamou atenção antes da bola rolar foi o número da camisa de Rojas. O equatoriano assumiu a camisa 7 na estreia do uniforme Tricolor para temporada 2021. Alguns ídolos do São paulo já usaram o número, como Lucas, Mineiro e Jorge Wagner.