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João Pedro reforça o Vitória e chega falando em 'oportunidade surreal'

Meio-campista de 21 anos tem acordo válido até o mês de dezembro após disputar a última temporada com a camisa da Portuguesa Santista...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:09

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:09

Crédito: Meio-campista chegou proveniente da Portuguesa Santista (Divulgação/EC Vitória
Na última segunda-feira (15), o Vitória anunciou a chegada de mais um nome para a montagem de seu elenco para a temporada 2021 onde o principal objetivo é o retorno à Série A do Brasileirão. Trata-se do meio-campista João Pedro, nome de 21 anos de idade que atuou na última temporada com a camisa da Portuguesa Santista.>Tabela do Campeonato Baiano 2021Essa será a primeira experiência do atleta natural de Diadema fora do futebol paulista já que, antes da Briosa, ele defendeu Red Bull Brasil, Água Santa e Santo André.
Tanto por isso como por chegar ao clube de maior popularidade em sua ainda curta trajetória, o jogador que também atua como zagueiro demonstrou muita empolgação e otimismo com a chance de participar de uma temporada onde reforçou a "meta máxima" do Leão da Barra:
- É uma felicidade estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa tão pesada. É uma oportunidade inexplicável, surreal, e quero agradecer a toda gestão que me ofereceu essa oportunidade maravilhosa e à comissão técnica. O grande objetivo é voltar para a Série A, e juntos nós vamos sim conseguir esse objetivo, lutar por esse objetivo.
A influência de seu empresário acabou também pesando na decisão, já que se trata do ex-jogador Ricardinho que teve a oportunidade, nos tempos de atleta, de defender o Nego:
- O Vitória se mostrava interessado pelo João Pedro desde o final de 2020. As conversas estavam bastante avançadas, mas acabou havendo um retrocesso em janeiro. Felizmente conseguimos aparar todas as arestas e chegamos a um acordo que foi muito bom para os dois clubes e excelente para o jogador, que ganha uma grande oportunidade para mostrar todo o seu potencial.

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