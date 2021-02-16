João Pedro reforça o Vitória e chega falando em 'oportunidade surreal'

Crédito: Meio-campista chegou proveniente da Portuguesa Santista (Divulgação/EC Vitória

Na última segunda-feira (15), o Vitória anunciou a chegada de mais um nome para a montagem de seu elenco para a temporada 2021 onde o principal objetivo é o retorno à Série A do Brasileirão. Trata-se do meio-campista João Pedro, nome de 21 anos de idade que atuou na última temporada com a camisa da Portuguesa Santista.>Tabela do Campeonato Baiano 2021Essa será a primeira experiência do atleta natural de Diadema fora do futebol paulista já que, antes da Briosa, ele defendeu Red Bull Brasil, Água Santa e Santo André.

Tanto por isso como por chegar ao clube de maior popularidade em sua ainda curta trajetória, o jogador que também atua como zagueiro demonstrou muita empolgação e otimismo com a chance de participar de uma temporada onde reforçou a "meta máxima" do Leão da Barra:

- É uma felicidade estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa tão pesada. É uma oportunidade inexplicável, surreal, e quero agradecer a toda gestão que me ofereceu essa oportunidade maravilhosa e à comissão técnica. O grande objetivo é voltar para a Série A, e juntos nós vamos sim conseguir esse objetivo, lutar por esse objetivo.

A influência de seu empresário acabou também pesando na decisão, já que se trata do ex-jogador Ricardinho que teve a oportunidade, nos tempos de atleta, de defender o Nego: