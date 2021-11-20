Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • João Pedro, ex-Fluminense, marca, Watford goleia o Manchester United e aumenta a crise nos Red Devils
João Pedro, ex-Fluminense, marca, Watford goleia o Manchester United e aumenta a crise nos Red Devils

Watford dominou o Manchester United na primeira etapa e conseguiu boa vantagem no intervalo. Red Devils reagiram na segunda etapa, mas João Pedro decidiu a partida...
LanceNet

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:58

O Watford conquistou grande vitória sobre o Manchester United por 4 a 1 no Vicary Road pela Premier League e ampliou a crise nos Red Devils. Após dominar na primeira etapa e conquistar vantagem, equipe de Claudio Ranieri segurou a pressão no segundo tempo e aplicou uma goleada com dois gols nos acréscimos, sendo um tento de João Pedro, ex-Fluminense.INACREDITÁVELLogo aos sete minutos, o Watford teve um pênalti favorável após infração de Bruno Fernandes. Na cobrança, Sarr bateu, De Gea defendeu e Kiko completou para o gol. No entanto, espanhol havia invadido a área e o árbitro mandou repetir a penalidade. Na segunda tentativa, o camisa 23 parou novamente na defesa do goleiro do Manchester United.
IRRECONHECÍVELA equipe mandante seguiu pressionando e King abriu o placar aos 27 minutos após receber cruzamento rasteiro de Dennis e finalizar de primeira. O centroavante teve outra oportunidade pelo alto, mas cabeceou para grande defesa de De Gea. No fim da primeira etapa, Sarr recebeu um passe pelo lado direito da área, finalizou cruzado e se redimiu dos pênaltis desperdiçados ampliando o placar para o Watford.
VOLTOU DIFERENTENo início da segunda etapa, o Manchester United voltou com fome de gol. No primeiro ataque, Sancho recebeu pelo lado direito, cruzou para Cristiano Ronaldo ajeitar de cabeça para Van de Beek diminuir o marcador. Aos nove minutos, o camisa 25 foi novamente acionado pela ala destra e mandou a bola dentro da área para Bruno Fernandes chegar finalizando com perigo, mas pela linha de fundo.
PRESSÃO E BALDE DE ÁGUA FRIAAos 12 minutos, Cristiano Ronaldo foi lançado em profundidade, saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou para ótima defesa de Foster. Aos 23 minutos, Maguire errou em uma saída de bola, cometeu uma falta feia, tomou o segundo amarelo e foi expulso de jogo.
VIROU GOLEADA Com um atleta a menos em campo, os Red Devils não conseguiram manter o ímpeto para reagir e João Pedro, ex-Fluminense, ampliou o placar nos acréscimos ao receber passe pelo lado direito da área e finalizar com força por baixo de De Gea. Em lance similar ao gol de brasileiro, Dennis aproveitou bobeira da zada dos Diabos Vermelhos e bateu cruzado para fazer 4 a 1.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados