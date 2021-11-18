João Pedro, do Cagliari, entra com pedido de cidadania italiana e sonha em jogar pela Azzurra

Um dos principais jogadores do Cagliari, da Itália, o meia-atacante João Pedro pode ser mais um brasileiro a vestir a camisa da seleção italiana. De acordo com informações do repórter Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", o atleta de 29 anos deu entrada no pedido de cidadania do País da Bota.Desde 2014 na equipe da Sardenha, João Pedro é casado com uma italiana, o que facilita no processo de cidadania. A intenção do jogador é atuar pela Azzurra, uma vez que ele nunca teve chance na Seleção Brasileira além das categorias de base.

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Revelado pelo Atlético-MG, João Pedro tem passagem por clubes como Santos, Palermo, Peñarol, Vitória de Guimarães e Estoril. Ao todo, o jogador, que é capitão do Cagliari, tem 245 jogos pela equipe italiana, com 80 gols marcados e 26 assistências. Na atual temporada são 13 jogos, sete gols e duas assistências.

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Caso seja convocado para o time de Roberto Mancini, João Pedro terá a companhia de outros brasileiros naturalizados italianos. O volante Jorginho é titular incontestável da Azzurra, enquanto Emerson Palmieri tem jogado na ala-esquerda na ausência de Leonardo Spinazzola. Rafael Tolói, que não esteve na última Data-Fifa por lesão, também é chamado constantemente.