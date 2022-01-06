João Pedro, do Cagliari, é liberado pela Fifa para defender a Itália

Desde 2014 na Itália defendendo o Cagliari, o atacante João Pedro de 29 anos, foi autorizado pela Fifa a defender a seleção italiana. Mineiro de Ipatinga, o brasileiro já defendeu a seleção brasileira sub-17, mas buscava liberação da entidade máxima do futebol para ser convocado por Roberto Mancini.
Revelado pelo Atlético-MG, João Pedro passou por Palermo, Vitória SC, Peñarol, Santos e Estoril Praia antes de acertar com o Cagliari. O atacante pode ser o quarto brasileiro na atual seleção italiana, que já conta com o zagueiro Rafael Toloi, o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Emerson Palmieri.
Penúltimo colocado com 10 pontos, o Cagliari luta contra o provável rebaixamento na atual temporada do Campeonato Italiano. Se convocado por Roberto Mancini, João Pedro terá a missão de ajudar a Itália na repescagem da eliminatórias para a Copa do Mundo, contra a Macedônia do Norte, em março.