João Pedro completa 50 gols atuando nos Emirados Árabes e se classifica para a final da UAE President Cup

Na última terça-feira, a partida entre Baniyas e Al-Wahda foi muito especial para João Pedro. Além de chegar à final da UAE President Cup, o atacante atingiu a marca de 50 gols atuando nos Emirados Árabes. O brasileiro chegou ao país na temporada de 19/20 e desde então marcou 50 gols em 82 jogos defendendo as cores de três equipes diferentes. Al Dhafra, Baniyas e, atualmente, Al-Wahda.Além da marca que foi quebrada, JP acumula algumas conquistas e feitos ao longo das três temporadas nos Emirados Árabes. Ele foi eleito o melhor jogador estrangeiro do ano de 2020/21 e foi o principal responsável por classificar o Baniyas para a Champions Asiática, fato que não acontecia desde 2013. Além disso, o valor de mercado do atacante subiu de 300 mil euros para 4 milhões de euros, um aumento de mais de 1000% de acordo com o site Transfermarkt.

- Fico muito feliz em poder estar vivendo essa excelente fase aqui nos Emirados. Me adaptei muito rápido aqui no país e tive a oportunidade de sempre estar rodeados de bons jogadores nos clubes que passei. Minha confiança também está alta, o que ajuda muito na hora de tomar uma decisão dentro de campo - comentou o atacante.

A equipe do Al-Wahda está na final da UAE President Cup e na semi da Etisalat Cup, além de ser o více-líder da Arabian Gulf League. Com o time disputando as principais posições de três competições diferentes, João Pedro acredita que possa terminar a temporada com pelo menos um título conquistado.

- Títulos são fundamentais. Todos gostam de ganhar e deixar o nome marcado na história do clube e do campeonato. Nós estamos muito bem em três competições e temos total capacidade de continuar brigando pelo troféu nas três. Vou continuar dando o meu melhor dentro de campo e faremos de tudo para terminarmos a temporada com um caneco conquistado - concluiu.