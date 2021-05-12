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futebol

João Pedro comemora a classificação do Baniyas para a Champions Asiática

Atacante brasileiro ex-Fortaleza balançou as redes vinte vezes, e foi o principal destaque da equipe do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:46

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:46
Crédito: Baniyas/Divulgação
Com o término da UAE League, a equipe do Baniyas ficou na segunda colocação do campeonato, o que garantiu a classificação para a Champions da Ásia, principal competição do continente. E muito se deve ao atacante João Pedro, que foi responsável por balançar as redes 18 vezes em 22 jogos, uma média incrível de quase um gol por partida.
Veja a tabela do InglêsAlém dos tentos anotados na UAE League, João Pedro também marcou dois gols na Etisalat Cup, competição que a equipe do Baniyas parou nas quartas de final, totalizando 20 gols na temporada, o que resultou no ano mais artilheiro da carreira do atacante.
- Muito feliz em poder ter ajudado o Baniyas a voltar para a Champions League depois de 10 anos fora do torneio. É uma conquista muito especial para todos nós aqui dentro e vamos trabalhar firme para melhorarmos ainda mais na próxima temporada - comentou o atacante
Desde que chegou aos Emirados Árabes, João Pedro já balançou as redes 35 vezes em 54 oportunidades e também concluiu a proeza de marcar contra todas as equipes da UAE League.
- Venho vivendo a melhor fase da minha carreira aqui nos Emirados. Minha confiança tá em alta e quero seguir assim. Vou trabalhar duro para marcar ainda mais gols na próxima temporada e também cumprir o objetivo principal, que é ajudar o Baniyas a conquistar títulos - concluiu o artilheiro.

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