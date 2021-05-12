João Pedro comemora a classificação do Baniyas para a Champions Asiática

Crédito: Baniyas/Divulgação

Com o término da UAE League, a equipe do Baniyas ficou na segunda colocação do campeonato, o que garantiu a classificação para a Champions da Ásia, principal competição do continente. E muito se deve ao atacante João Pedro, que foi responsável por balançar as redes 18 vezes em 22 jogos, uma média incrível de quase um gol por partida.

Veja a tabela do InglêsAlém dos tentos anotados na UAE League, João Pedro também marcou dois gols na Etisalat Cup, competição que a equipe do Baniyas parou nas quartas de final, totalizando 20 gols na temporada, o que resultou no ano mais artilheiro da carreira do atacante.

- Muito feliz em poder ter ajudado o Baniyas a voltar para a Champions League depois de 10 anos fora do torneio. É uma conquista muito especial para todos nós aqui dentro e vamos trabalhar firme para melhorarmos ainda mais na próxima temporada - comentou o atacante

Desde que chegou aos Emirados Árabes, João Pedro já balançou as redes 35 vezes em 54 oportunidades e também concluiu a proeza de marcar contra todas as equipes da UAE League.