João Paulo vibra com primeiro gol marcado pela Portuguesa: 'A sensação é a melhor possível'

No último domingo, a Portuguesa goleou o Botafogo por 5 a 3 no estádio Luso-Brasileiro, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida foi especial para o meia João Paulo não só pela vitória, mas também porque ele marcou o primeiro gol com a camisa da Lusa. O jogador não escondeu a felicidade por ter balançado as redes e destacou que tem trabalhado bastante desde que chegou ao clube.> Veja os clubes que já tiveram investidor e como a grana foi investida - A sensação é a melhor possível. Vinha trabalhando bastante desde que cheguei. Estava esperando esse momento, e chegou na hora certa. Graças a Deus eu estava preparado para ajudar o time.

Vale destacar que, com a vitória sobre o Alvinegro, a Portuguesa ainda tem chances matemáticas de avançar para a fase mata-mata do Campeonato Carioca. Dessa forma, João Paulo projetou os últimos dois jogos da Lusa na Taça Guanabara e ressaltou que a equipe estará focada em busca do objetivo, que é a classificação para a semifinal.

- São jogos importantes e difíceis. Vamos continuar focados e trabalhando pesado para conseguir as vitórias nos jogos que ainda faltam e conseguir essa classificação que seria importante para o time e para a torcida.

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Nesse sentido, pelo Campeonato Carioca, a Portuguesa volta a campo no próximo sábado, às 11h, para enfrentar o Nova Iguaçu. A partida acontece no Estádio Laranjão e será válida pela décima rodada do Estadual.

- O Nova Iguaçu é uma equipe muito qualificada. Temos um jogo importante pela Copa do Brasil no meio da semana e vamos nos preparar etapa por etapa. Mas, com certeza será um adversário difícil. Esperamos fazer mais um grande jogo e buscar a vitória para continuarmos vivos na disputa.