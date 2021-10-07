João Paulo quer sequência positiva do Confiança na Série B para tentar fugir do rebaixamento

Em bom momento individual na Série B, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que defende as cores do Confiança, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileirão. Para ele, essa meta tem tudo para ser alcançada.- Vamos trabalhar muito para crescermos nestas próximas semanas e para terminarmos o ano com vitórias e boas partidas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir nestes próximos meses - afirmou o lateral da equipe.