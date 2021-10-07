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João Paulo quer sequência positiva do Confiança na Série B para tentar fugir do rebaixamento

Lateral tem bom desempenho no campeonato, apesar da posição na tabela...
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Publicado em 

07 out 2021 às 15:37

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:37

Crédito: Divulgação / Confiança
Em bom momento individual na Série B, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que defende as cores do Confiança, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileirão. Para ele, essa meta tem tudo para ser alcançada.- Vamos trabalhar muito para crescermos nestas próximas semanas e para terminarmos o ano com vitórias e boas partidas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir nestes próximos meses - afirmou o lateral da equipe.
Segundo o jogador, sua fase tem sido muito especial apesar do momento abaixo do clube na Série B 2021, fazendo um ótimo ano individualmente.- Esse ano, individualmente, tem sido um dos melhores da minha carreira. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido e com a evolução que tive com a camisa do clube - completou sobre a temporada que vem fazendo até aqui.

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