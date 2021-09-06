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futebol

João Paulo quer reação do Confiança na Série B e comenta sobre o momento na equipe

Lateral-esquerdo vem buscando ajudar o time dentro de campo com gols e dedicação...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 16:03
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o ótimo momento individual que passa com a camisa do clube. Com três gols na Série B, o jogador destacou essa fase.- Estou fazendo meu máximo no dia a dia para ajudar o confiança é essa fase eu atribuo aos meus companheiros, que têm me ajudado muito. Vou continuar me empenhando para crescer e analisar o clube nesta sequência do torneio.
Segundo o jogador, o desejo de todos no Azulão é a recuperação na segunda divisão e fechar a temporada em uma boa colocação na tabela.Vamos continuar nos dedicando para crescermos e para nós recuperarmos não disputa. Nossa ideia é terminar o ano com o clube garantido na Série B.

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