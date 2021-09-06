João Paulo quer reação do Confiança na Série B e comenta sobre o momento na equipe

Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o ótimo momento individual que passa com a camisa do clube. Com três gols na Série B, o jogador destacou essa fase.- Estou fazendo meu máximo no dia a dia para ajudar o confiança é essa fase eu atribuo aos meus companheiros, que têm me ajudado muito. Vou continuar me empenhando para crescer e analisar o clube nesta sequência do torneio.