João Paulo quer ano perfeito no Paysandu e exalta motivação do elenco para 2022

Uma das principais peças do Paysandu para 2022, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança espera o crescimento da equipe na temporada. Segundo o jogador, a meta é alcançar o mais alto nível nas primeiras partidas de 2022.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o rendimento em campo a cada jogo. Estamos muito motivados para que as coisas saiam como estamos planejando e para atingirmos o nível que queremos na temporada.