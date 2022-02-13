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futebol

João Paulo quer ano perfeito no Paysandu e exalta motivação do elenco para 2022

Latera-esquerdo espera grande temporada com o Papão e vai trabalhar para isso...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 17:19
Uma das principais peças do Paysandu para 2022, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança espera o crescimento da equipe na temporada. Segundo o jogador, a meta é alcançar o mais alto nível nas primeiras partidas de 2022.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o rendimento em campo a cada jogo. Estamos muito motivados para que as coisas saiam como estamos planejando e para atingirmos o nível que queremos na temporada.
Segundo o jogador, sua meta é construir uma história no Papão.
- Quero fazer a minha história no Paysandu com bons jogos e conquistas importantes. Espero fazer um ano perfeito, com títulos com a camisa do clube.
Crédito: Divulgação/Paysandu

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