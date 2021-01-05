João Paulo não sairá do Botafogo para Seattle por menos do que o acordado, afirma presidente

Crédito: Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo pode começar 2021 recebendo o dinheiro de uma venda. Para isto, contudo, promete adotar postura firme. Trata-se das conversas envolvendo João Paulo e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, clube que atuou por empréstimo durante o ano passado.

A equipe da América do Norte tem uma opção de compra avaliada por contrato em 1,25 milhão de dólares (R$ 6,6 milhões de reais, de acordo com a cotação atual). O Seattle Sounders, contudo, busca diminuir este valor para tentar levar o meio-campista.

Durcesio Mello, novo presidente do Alvinegro, foi irredutível quanto à questão do ex-camisa 5 do Botafogo: ou o Seattle paga o valor integral do contrato ou não haverá negociação. O mandatário afirmou isto durante a cerimônia de posse, na última segunda-feira, no salão nobre de General Severiano.

- Eu ainda não conversei, mas eles (Seattle Sounders) não vão pagar menos. Tem um contrato e eles aceitaram. O João Paulo performou muito bem lá, tanto que querem comprar. Então tem que pagar o valor. Não tem definição, é até 15 de janeiro que eles têm para fazer isso - afirmou Durcesio.