João Paulo, jogador do Paysandu, exalta busca pelo acesso para a Série B

João Paulo, membro importante do Paysandu neste ano, está motivado por uma vaga de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o lateral-esquerdo, o grupo está bastante unido e concentrado na meta imposta para a temporada.-Estamos focados no acesso nesta temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer em 2022. Vamos lutar muito para fazer uma grande Série C para chegar ao objetivo, que é colocar o Paysandu novamente na Série B-, comentou João Paulo.