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João Paulo, jogador do Paysandu, exalta busca pelo acesso para a Série B

O jogador vislumbra uma boa campanha para conseguir a promoção na liga nacional...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 19:58

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:58

João Paulo, membro importante do Paysandu neste ano, está motivado por uma vaga de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o lateral-esquerdo, o grupo está bastante unido e concentrado na meta imposta para a temporada.-Estamos focados no acesso nesta temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer em 2022. Vamos lutar muito para fazer uma grande Série C para chegar ao objetivo, que é colocar o Paysandu novamente na Série B-, comentou João Paulo.
O atleta ainda fez questão de falar sobre o seu desempenho pessoal, o jogador aparentou estar contente com o momento vivido no clube bicolor: -Estou passando por uma fase muito especial na carreira e agradeço ao clube por isso. Vou procurar manter a intensidade nos treinos e jogos para ajudar o clube na sequência da temporada-, concluiu o lateral.
Crédito: Olateralquerfazeradiferançanacampanhadaequipe(Foto:Divulgação/Paysandu

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