João Paulo fala sobre chegada ao Paysandu e espera fazer um bom início de 2022 no clube

Uma das esperanças do Paysandu para esta temporada, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança quer o grupo focado em fazer uma ótima sequência no início da temporada. Segundo o jogador, a meta é alcançar o mais alto nível nas primeiras partidas de 2022.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e melhorar a cada dia em campo. Vamos nos empenhar ao máximo para chegarmos aos nossos objetivos e para crescermos nos próximos dias. Queremos chegar ao mais alto nível logo no começo da temporada - afirmou.