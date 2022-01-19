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João Paulo fala sobre chegada ao Paysandu e espera fazer um bom início de 2022 no clube

Lateral-esquerdo fala da motivação para escrever o seu nome na história do Papão...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 20:13

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 20:13

Uma das esperanças do Paysandu para esta temporada, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança quer o grupo focado em fazer uma ótima sequência no início da temporada. Segundo o jogador, a meta é alcançar o mais alto nível nas primeiras partidas de 2022.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e melhorar a cada dia em campo. Vamos nos empenhar ao máximo para chegarmos aos nossos objetivos e para crescermos nos próximos dias. Queremos chegar ao mais alto nível logo no começo da temporada - afirmou.
Segundo o jogador, sua meta é construir uma história no Papão.- Vou trabalhar para construir uma história no clube. Estou muito motivado com esse projeto e em vestir a camisa de um gigante como o Paysandu.
Crédito: Foto:Divulgação/Paysandu

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