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futebol

João Paulo destaca Série C do Tombense e sonha com o acesso

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do elenco vice-campeão mineiro de 2020
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 00:02

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 00:02

Crédito: João Paulo quer ajudar o Tombense a subir para a Série B em 2021-( Divulgação / Tombense
Destaque do Tombense na temporada 2020, ajudando o time chegar a uma inédita final do Campeonato Mineiro, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta elogiou o desempenho da equipe durante a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou estar Feliz com o crescimento do grupo na disputa e falou sobre a importância dessa intensidade na competição. -Estamos fazendo um ótimo campeonato e crescendo muito no dia a dia. Agora é continuar trabalhando para manter essa intensidade, que será muito importante, nas próximas semanas. O grupo tem lutado muito por isso-disse, afirmou. Segundo camisa 6 da Corujua, o elenco vai com tudo para buscar o acesso. -O clube tem trabalhado muito nos últimos anos por isso, para chegar à Série B. Seria histórico para o clube. Vamos suar sangue por isso- concluiu. O Tombense está na quinta posição da sua chave, com 23 pontos, igualando o Ituano, mas perde nos critérios de desempate para os paulistas. Os quatro primeiros de cada chave avançam à fase de mata-mata.

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