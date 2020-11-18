João Paulo destaca Série C do Tombense e sonha com o acesso

Destaque do Tombense na temporada 2020, ajudando o time chegar a uma inédita final do Campeonato Mineiro, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta elogiou o desempenho da equipe durante a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou estar Feliz com o crescimento do grupo na disputa e falou sobre a importância dessa intensidade na competição. -Estamos fazendo um ótimo campeonato e crescendo muito no dia a dia. Agora é continuar trabalhando para manter essa intensidade, que será muito importante, nas próximas semanas. O grupo tem lutado muito por isso-disse, afirmou. Segundo camisa 6 da Corujua, o elenco vai com tudo para buscar o acesso. -O clube tem trabalhado muito nos últimos anos por isso, para chegar à Série B. Seria histórico para o clube. Vamos suar sangue por isso- concluiu. O Tombense está na quinta posição da sua chave, com 23 pontos, igualando o Ituano, mas perde nos critérios de desempate para os paulistas. Os quatro primeiros de cada chave avançam à fase de mata-mata.