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João Paulo destaca ano individual no Confiança e exalta o fato de ter atuado em todos os jogos da Série B

Lateral-esquerdo do Confiança espera definir o futuro da carreira em breve...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 19:32

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:32

Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube sergipano. Segundo o jogador, essa temporada foi uma das melhores da sua carreira.- Estou muito feliz com o ano que tive individualmente. Pude estar em campo em todos os jogos e atuando em alto nível novamente. Foi uma temporada muito especial para mim. Sou muito grato ao Confiança por tudo e ao torcedor pelo carinho neste período - afirmou o lateral do Confiança.
Segundo o jogador, a meta, agora, é definir seu futuro para o próximo ano.
- Agora vamos sentar e conversar para tomar a melhor decisão. Tive um ano ótimo no Confiança e estou feliz por isso. Vou lutar para definir o meu futuro nas próximas semanas - completou o atleta.
Crédito: Divulgação/Confiança

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