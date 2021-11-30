João Paulo destaca ano individual no Confiança e exalta o fato de ter atuado em todos os jogos da Série B

Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube sergipano. Segundo o jogador, essa temporada foi uma das melhores da sua carreira.- Estou muito feliz com o ano que tive individualmente. Pude estar em campo em todos os jogos e atuando em alto nível novamente. Foi uma temporada muito especial para mim. Sou muito grato ao Confiança por tudo e ao torcedor pelo carinho neste período - afirmou o lateral do Confiança.