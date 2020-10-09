futebol

João Mário teria sido outra contratação de impacto tentada pelo Grêmio

Jogador português que foi emprestado na última janela ao Sporting teria recebido até proposta concreta da diretoria do Imortal...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 12:20
Crédito: Divulgação/Instagram do Sporting
Não foi apenas a chegada de Edinson Cavani como contratação de impacto para o ataque do Grêmio que não se concretizou na última janela de transferências. Ao menos, foi o que assegurou o jornalista Eduardo Gabardo em sua coluna no jornal GaúchaZH.
O meio-campista português João Mário, pertencente a Inter de Milão e emprestado ao Sporting, foi outro nome que não apenas teria sido cogitado pela diretoria do Imortal como também a situação teria avançado para a proposta concreta junto a representantes do meia lusitano.
Os próprios representantes de João Mário teriam confirmado a procura e que, apesar da boa sensação causada pela oferta, o atleta de 27 anos de idade preferiu priorizar sua permanência na Europa. Algo que, posteriormente, se concretizou com sua volta justamente a equipe onde passou por muitos anos nas categorias de base e estreou como profissional ainda na temporada 2011/2012.
Além das equipes citadas, ele passou em sua trajetória por West Ham e Lokomotiv Moscou e, ao longo da carreira, conquistou a Taça e a Supertaça de Portugal no Sporting bem como a Eurocopa vestindo a camisa da seleção portuguesa.

