João Mário teria sido outra contratação de impacto tentada pelo Grêmio

Não foi apenas a chegada de Edinson Cavani como contratação de impacto para o ataque do Grêmio que não se concretizou na última janela de transferências. Ao menos, foi o que assegurou o jornalista Eduardo Gabardo em sua coluna no jornal GaúchaZH.
O meio-campista português João Mário, pertencente a Inter de Milão e emprestado ao Sporting, foi outro nome que não apenas teria sido cogitado pela diretoria do Imortal como também a situação teria avançado para a proposta concreta junto a representantes do meia lusitano.
Os próprios representantes de João Mário teriam confirmado a procura e que, apesar da boa sensação causada pela oferta, o atleta de 27 anos de idade preferiu priorizar sua permanência na Europa. Algo que, posteriormente, se concretizou com sua volta justamente a equipe onde passou por muitos anos nas categorias de base e estreou como profissional ainda na temporada 2011/2012.
Além das equipes citadas, ele passou em sua trajetória por West Ham e Lokomotiv Moscou e, ao longo da carreira, conquistou a Taça e a Supertaça de Portugal no Sporting bem como a Eurocopa vestindo a camisa da seleção portuguesa.