João Mário está de volta ao Sporting

Sem espaço na Internazionale de Milão de Antonio Conte, o meia João Mário foi anunciado como reforço do Sporting, de Portugal. O jogador de 27 anos foi revelado pelo próprio clube lisboeta e retorna depois de quatro anos.O Sporting não terá custos na operação e ainda dividirá os salários do atleta com o time italiano. Por outro lado, os Leões não terão uma opção de compra ao final do empréstimo, que é de uma temporada.