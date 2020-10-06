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futebol

João Mário está de volta ao Sporting

Jogador de 27 defendeu os Leões até 2016 e estava
emprestado Lokomotiv Moscou, da Rússia...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 18:11

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:11

Crédito: Contrato de João Mário é de uma temporada (Divulgação/Instagram do Sporting
Sem espaço na Internazionale de Milão de Antonio Conte, o meia João Mário foi anunciado como reforço do Sporting, de Portugal. O jogador de 27 anos foi revelado pelo próprio clube lisboeta e retorna depois de quatro anos.O Sporting não terá custos na operação e ainda dividirá os salários do atleta com o time italiano. Por outro lado, os Leões não terão uma opção de compra ao final do empréstimo, que é de uma temporada.
Na última temporada, o atleta defendeu o Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde atuou em 22 jogos e marcou apenas um gol. Pela seleção portuguesa, João Mário tem 45 partidas, dois gols marcados e o título da Eurocopa de 2016.

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