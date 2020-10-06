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futebol

João Mário deve assinar retorno ao Sporting nas próximas horas

Meio-campista chega por empréstimo da Inter de Milão por uma temporada e clube português não terá cláusula de opção de compra ao fim do contrato do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 08:57

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:57

Crédito: Sem chances com Antonio Conte, João Mário está próximo de retorno ao Sporting (Divulgação
O meio-campista João Mário está próximo de retornar ao Sporting e deve ser anunciado nas próximas horas após a assinatura do contrato, segundo o jornal “A Bola”. O português não faz parte dos planos do técnico Antonio Conte na Inter de Milão e irá assinar um contrato de empréstimo por uma temporada.
Os Leões não irão pagar nenhuma taxa pelo atleta e o acordo não irá exigir uma cláusula de opção de compra ao fim da atual temporada. Os portugueses pagarão pouco mais de um terço do salário de João Mário, enquanto os italiano irão se comprometer com a maior parte.
O meio-campista deixou o Sporting em 2016 com destino a Inter de Milão, mas um ano e meio após sua chegada, o atleta começou a ser emprestado para outros clubes europeus. Seu primeiro destino foi o West Ham e na última temporada atuou pelo Lokomotiv Moscou. Ainda assim, o português tem contrato com o time nerazzurri até 2022.

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