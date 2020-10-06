João Mário deve assinar retorno ao Sporting nas próximas horas

Crédito: Sem chances com Antonio Conte, João Mário está próximo de retorno ao Sporting (Divulgação

O meio-campista João Mário está próximo de retornar ao Sporting e deve ser anunciado nas próximas horas após a assinatura do contrato, segundo o jornal “A Bola”. O português não faz parte dos planos do técnico Antonio Conte na Inter de Milão e irá assinar um contrato de empréstimo por uma temporada.

Os Leões não irão pagar nenhuma taxa pelo atleta e o acordo não irá exigir uma cláusula de opção de compra ao fim da atual temporada. Os portugueses pagarão pouco mais de um terço do salário de João Mário, enquanto os italiano irão se comprometer com a maior parte.