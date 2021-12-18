João Marcelo estreia pelo Porto em vitória contra o Rio Ave pela Taça da Liga

O zagueiro João Marcelo fez sua estreia pela equipe principal do Porto na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 contra o Rio Ave. O camisa 43 atuou os 90 minutos na partida do Dragão pela Taça da Liga de Portugal.Em sua segunda temporada em solo português, o defensor já vinha se destacando na equipe B do Porto, com boas atuações e com gols importantes. Na atual temporada pelo segundo time, João acumula 13 jogos e três gols marcados, sendo o vice-artilheiro da equipe.

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- Fico muito feliz por receber essa oportunidade. Estou trabalhando muito com o time B para, quando acionado, poder ajudar também na equipe principal. Agradeço muito a toda comissão técnica pela chance de defender essa camisa na Taça de Portugal. Vamos em frente por mais - comemorou João Marcelo.

As boas atuações chamaram atenção do treinador Sérgio Conceição que, mesmo sem estar no banco na partida, fez questão de dar oportunidade a João e outros quatro atletas da equipe B estrearem. O zagueiro teve atuação segura e ainda ajudou sua equipe a sair do confronto sem tomar gols.