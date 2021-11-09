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futebol

João Marcelo é eleito melhor em campo após marcar gol pelo Porto B

Zagueiro balançou as redes no empate por 2 a 2 diante do Varzim e foi escolhido como destaque da partida...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 12:43

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:43

Crédito: João Marcelo se destacou no último jogo do Porto B (Divulgação/FC Porto
O zagueiro João Marcelo marcou um dos gols do empate do Porto B por 2 a 2 contra o Varzim, pela Liga 2, no último domingo. A bola na rede rendeu ao atleta seu segundo troféu de melhor em campo na temporada. O defensor soma nove jogos e um gol marcado até agora.- Muito feliz por marcar mais um gol e pelo prêmio de melhor do jogo, mas infelizmente o principal não veio, que era a vitória. Agora é focar na preparação nessa pausa para a data Fifa e voltar com força total - afirmou João Marcelo.
Agora o Porto B pausa suas atividades para os jogos das Seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, retornando a campo no próximo dia 21, contra a Académica.

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