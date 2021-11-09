João Marcelo é eleito melhor em campo após marcar gol pelo Porto B

O zagueiro João Marcelo marcou um dos gols do empate do Porto B por 2 a 2 contra o Varzim, pela Liga 2, no último domingo. A bola na rede rendeu ao atleta seu segundo troféu de melhor em campo na temporada. O defensor soma nove jogos e um gol marcado até agora.- Muito feliz por marcar mais um gol e pelo prêmio de melhor do jogo, mas infelizmente o principal não veio, que era a vitória. Agora é focar na preparação nessa pausa para a data Fifa e voltar com força total - afirmou João Marcelo.