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futebol

João Marcelo completa 50 jogos pela equipe do Porto B e comemora marca

O zagueiro, que também tem passagem pela equipe principal, prova consistência e liderança na equipe B...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 16:21

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:21

A partida da última segunda-feira, dia 4, pode ser considerada uma data especial para o zagueiro do Porto B. Apesar da derrota para o Varzim, João Marcelo teve boa atuação e completou a marca de 50 jogos pela equipe do Dragão.> Técnico do Bayern revela quem é o favorito a vencer a Champions League
Há pouco mais de um ano e meio na Europa, o jogador tem passagem pela equipe principal e é um dos líderes do time B do Porto. Titular absoluto da equipe e com cinco gols marcados, João Marcelo prova sua importância, não só defensivamente, mas mostra sua vocação para zagueiro-artilheiro.
Apesar da má fase do Porto B, o jogador é um dos destaques da equipe, que ocupa a 11ª posição da LigaPro, com 34 pontos. - Fico muito feliz por chegar a esse número de jogos, triste pelo resultado, mas não é todo dia que completamos uma marca como essa. São 50 jogos de muita dedicação e suor, sei que continuaremos nos dedicando e vamos melhorar nossa situação na liga. Espero continuar atingindo marcas e conseguindo me destacar por essa equipe - revelou João Marcelo.
Crédito: JoãoMarcelo,zagueirobrasileirodoPortoB(Foto:Divulgação/Porto

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