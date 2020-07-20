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futebol

João, mais um destaque que vem da família de Paulo Assunção

Após assinar como profissional, João Assunção, 16 anos e filho de ex-palmeirense que fez sucesso na Espanha, já treina com a equipe A do Famalicão ao lado do irmão Gustavo
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LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:48

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:48

Crédito: João Assunção (dir. posa ao lado do irmão Gustavo. Filhos de Paulo Assunção se destacam no Famalicão (Instagram)
O ex-palmeirense Paulo Assunção segue observando seus filhos trilharem um caminho de sucesso na Europa. E num mesmo clube. Depois de Gustavo Assunção, que tem 20 anos e tornou-se uma das revelações do Famalicão no Campeonato Português, agora é a vez de seu filho João, de 16 anos, começar a ganhar espaço.
Destaque na base, João já tem um contrato profissional (assinado quando ele completou os 16 anos, em maio válido até 2023), vem ganhando a oportunidade de treinar com a equipe principal, e ao lado do seu irmão Gustavo.
João, que aparenta ser até mais novo, lembra que treinou todo este período de isolamento por causa da pandemia com um preparador físico on-line e com o pai.
- Fazíamos treinos na garagem... em lugares fechados, agora que está acabando o confinamento, voltei a treinar pessoalmente com o preparador, fazendo campo e ginásio e com os profissionais, já que a base seguiu sem trabalhos - disse João, para em seguida ressaltar:
- Me esforço diariamente para alcançar meus objetivos.
Vale ressaltar que o pai de João, Paulo Assunção, ex-Palmeiras, fez sucesso na Europa, com passagem marcante pelo Atlético de Madrid no inicio do século. E o 'velho'não esconde que é `coruja`:
- Chegou a hora do meu filho João, ele é muito dedicado e toda a família está orgulhosa dele.
Um detalhe: João defendeu as cores do Atlético de Madrid na escolinha e categorias infantis. Paulo Assunção lembra que o caçula foi considerado um grade talento por Luís Pereira (ex-zagueiro titular da Copa-74, que defendeu o 'Atleti' nos anos 70 e há anos é auxiliar da base do clube espanhol).
- Ele dizia: João sempre trabalha fortemente e vai se destacar - disse.

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