João Gabriel confia em reação do Ceará na reta final do Brasileiro Sub-20 'Estamos preparados'

Crédito: Divulgação/Ceará

O Brasileiro Sub-20 começa a chegar na reta final da sua fase de classificação. Faltando sete rodadas para o fim deste estágio, a briga pela definição dos oito melhores colocados está acirrada. Um dos postulantes é o Ceará, que tem em seu elenco um jogador que vem ganhando espaço nos últimos meses: o zagueiro João Gabriel.

O defensor, de 18 anos, chegou ao Vozão em setembro do ano passado. Após disputar duas competições pelo sub-17, ele passou a integrar, em 2021, a equipe sub-20. Além disso, também já foi utilizado em alguns jogos do time sub-23 no Brasileiro da categoria.

'Tem sido uma grande oportunidade para o meu desenvolvimento poder estar jogando em duas categorias distintas. Isso ajuda muito na minha formação e, principalmente, em sentir um pouco como é a rotina de um elenco profissional. O Ceará me oferece toda a estrutura e tem sido fundamental no meu crescimento. Procuro retribuir sempre nos treinamentos e, principalmente, quando ganho oportunidade nos jogos', afirmou.

João vê o Vozão com boas chances de classificação em ambas as competições. No Brasileiro Sub-20, o Ceará está a cinco pontos do Fluminense, o atual oitavo colocado. Já na categoria sub-23, o clube está já na segunda fase da competição.