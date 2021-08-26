AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • João Gabriel confia em reação do Ceará na reta final do Brasileiro Sub-20 'Estamos preparados'
futebol

João Gabriel confia em reação do Ceará na reta final do Brasileiro Sub-20 'Estamos preparados'

Zagueiro, que também atua na campanha do Vozão no Brasileiro de Aspirantes, crê em início da arrancada no jogo deste domingo, contra o Corinthians...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:27
Crédito: Divulgação/Ceará
O Brasileiro Sub-20 começa a chegar na reta final da sua fase de classificação. Faltando sete rodadas para o fim deste estágio, a briga pela definição dos oito melhores colocados está acirrada. Um dos postulantes é o Ceará, que tem em seu elenco um jogador que vem ganhando espaço nos últimos meses: o zagueiro João Gabriel.
O defensor, de 18 anos, chegou ao Vozão em setembro do ano passado. Após disputar duas competições pelo sub-17, ele passou a integrar, em 2021, a equipe sub-20. Além disso, também já foi utilizado em alguns jogos do time sub-23 no Brasileiro da categoria.
'Tem sido uma grande oportunidade para o meu desenvolvimento poder estar jogando em duas categorias distintas. Isso ajuda muito na minha formação e, principalmente, em sentir um pouco como é a rotina de um elenco profissional. O Ceará me oferece toda a estrutura e tem sido fundamental no meu crescimento. Procuro retribuir sempre nos treinamentos e, principalmente, quando ganho oportunidade nos jogos', afirmou.
João vê o Vozão com boas chances de classificação em ambas as competições. No Brasileiro Sub-20, o Ceará está a cinco pontos do Fluminense, o atual oitavo colocado. Já na categoria sub-23, o clube está já na segunda fase da competição.
'O jogo com o Corinthians, pelo Brasileiro Sub-20, no domingo, é direto. É fundamental para o Ceará encostar de vez na zona de classificação. É um jogo em casa, então precisamos aproveitar esse fator para conseguir a vitória. Serão sete decisões daqui para frente. Já no sub-23 conseguimos um resultado importante em São Paulo na semana passada. O time tem muitas condições para avançar para a semifinal da competição. Estamos preparados', analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados