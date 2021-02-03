João Félix testa positivo para a Covid-19 e não joga contra o Celta de Vigo

Três semanas antes das oitavas de final da Champions League, João Félix, meia-atacante do Atlético de Madrid, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Segundo o clube, o português se encontra isolado em sua residência e cumprindo todas as recomendações impostas pelo protocolo da La Liga.Além do jovem, os colchoneros também não contam neste momento com Carrasco e Mario Hermoso, uma vez que ambos foram diagnosticados com o novo coronavírus há quatro dias. Dessa forma, o camisa sete não irá enfrentar o Celta de Vigo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Espanhol.