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futebol

João Félix testa positivo para a Covid-19 e não joga contra o Celta de Vigo

Meia-atacante português se junta a Carrasco e Mario Hermoso que foram diagnosticados com a doença há quatro dias. Atleta está isolado e seguindo protocolo da La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 08:25

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 08:25

Crédito: João Félix está isolado e se recuperando da Covid-19 (GABRIEL BOUYS / AFP
Três semanas antes das oitavas de final da Champions League, João Félix, meia-atacante do Atlético de Madrid, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Segundo o clube, o português se encontra isolado em sua residência e cumprindo todas as recomendações impostas pelo protocolo da La Liga.Além do jovem, os colchoneros também não contam neste momento com Carrasco e Mario Hermoso, uma vez que ambos foram diagnosticados com o novo coronavírus há quatro dias. Dessa forma, o camisa sete não irá enfrentar o Celta de Vigo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Espanhol.
> Veja a tabela da La Liga
Até a partida, Simeone espera que o belga e o espanhol estejam disponíveis para o duelo, pois os atletas vinham sendo usados na equipe titular. O comandante não espera nenhuma outra surpresa negativa aconteça para que não precise mexer demais na equipe que irá entrar em campo.

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