Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • João Félix marca dois, Atlético de Madrid vence Real Betis e avança para o G4 da La Liga
João Félix marca dois, Atlético de Madrid vence Real Betis e avança para o G4 da La Liga

Real Betis foi bem, mas cometeu falhas defensivas que custaram a derrota em casa para um concorrente direto por uma vaga na Champions League
LanceNet

06 mar 2022 às 19:17

Publicado em 06 de Março de 2022 às 19:17

O Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 3 a 1 fora de casa pela 27ª rodada da La Liga. Com a vitória, os Colchoneros avançam para a 4ª colocação e entram na zona de classificação à Champions League. Os gols foram marcados por João Félix (2) e Lemar, e pelo Betis, por Cristian Tello.> Veja a tabela da La Liga
ATLÉTICO NA FRENTE!Logo no início do jogo, o Atlético de Madrid abriu o placar. Aos dois minutos, Oblak cobrou o tiro de meta, Vrsaljko escorou de cabeça, a bola sobrou para Angel Correa cruzar para João Félix, dentro da área, mandar a bola para o fundo das redes.
TUDO IGUAL!O Betis tava organizado no campo e buscou o gol de empate ainda no primeiro tempo. Aos 49 minutos, Héctor Herrera falhou na saída de bola e sobrou para Cristian Tello acertar um belo chute na entrada da área para deixar tudo igual no placar.
JOÃO FÉLIX DE NOVO!Apesar da organização ofensiva do Betis, o Atlético de Madrid foi mais efetivo e voltou a ficar à frente do placar. Aos 16 minutos, De Paul enfiou em velocidade para Llorente que carregou e rolou para João Félix marcar seu segundo gol no jogo.
LEMAR DEFINIU!A partida seguiu disputada, mas o Atlético de Madrid aproveitou a desorganização defensiva do Betis para definir o resultado. Aos 35 minutos, Griezmann fez bela jogada individual pela direita e rolou para Lemar, livre de marcação, marcar o gol que definiu o placar.
SEQUÊNCIAO Betis volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Frankfurt pelas oitavas de final da Liga Europa. Enquanto o Atlético de Madrid tem um compromisso com o Cádiz, na sexta-feira, antes de voltar as atenções para a Champions League.
Crédito: (Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados