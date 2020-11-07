João Félix marca dois, Atlético de Madrid goleia o Cádiz e dorme na liderança do Espanhol

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O Campeonato Espanhol tem novo líder. Pelo menos, até amanhã. Isso porque o Atlético de Madrid goleou o Cádiz por 4 a 0, neste sábado, e ultrapassou a Real Sociedad pelo saldo de gols. João Félix, duas vezes, Llorente e Luis Suárez marcaram os gols dos Colchoneros na partida, válida pela 9ª rodada do torneio.QUE LAMBANÇA...Já favorito, o Atlético de Madrid ainda contou com a colaboração do adversário para abrir o placar logo aos 8 minutos de jogo. Em saída desastrosa, o goleiro do Cádiz, Ledesma, trombou com o próprio companheiro e a bola sobrou para Llorente cruzar para a área. João Félix subiu mais alto que a defesa, cabeceou para o gol vazio e tirou o zero do marcador.

DE NOVO, GOLEIRÃO?Se não bastasse a lambança no primeiro gol, Ledesma voltou a falhar aos 21minutos e o Atlético de Madrid ampliou a vantagem com naturalidade. Em jogada pelo lado direito, Trippier tocou para Llorente dentro da área, que ganhou do zagueiro na dividida e finalizou desequilibrado. Mesmo sendo um chute fraco e defensável, o goleiro do Cádiz apenas desviou com o pé e não impediu o segundo gol dos donos da casa.

VAR AJUDA LUISITONa etapa final, o Atleti precisou apenas de cinco minutos para ampliar o placar. E, dessa vez, com ajuda do árbitro de vídeo. Suárez recebeu passe de João Félix e bateu cruzado para balançar as redes. Em um primeiro momento, o auxiliar marcou impedimento do uruguaio, mas após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

PORTUGUÊS EM GRANDE FASEQuando a partida já se encaminha para o fim, João Félix ainda marcou o quarto e transformou a vitória em goleada. Aos 44 minutos, o jovem português recebeu passe de Ángel Correa, saiu na cara do gol e finalizou firme para bater o goleiro. Este foi o quinto gol de João Félix na La Liga, que o deixa empatado com Suárez e Oyarzabal como artilheiros da competição.