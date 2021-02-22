João Félix fala sobre idolatria a Cristiano Ronaldo e Kaká, e diz que deixa valor de transferência de lado

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Um dos principais nomes do Atlético de Madrid, o atacante João Félix concedeu entrevista à imprensa britânica e falou sobre diversos temas, como a reverência a Cristiano Ronaldo e também a idolatria ao brasileiro Kaká. Segundo o português, o melhor do mundo em 2007 foi seu primeiro ídolo.

+ Veja a tabela da La Liga- O Cristiano Ronaldo é uma grande influência para mim. Quando estamos com a seleção nacional, ele tenta sempre me ajudar e dá conselhos a todos os jovens sobre o trabalho, a motivação - disse João Félix ao jornal "Telegraph".

- Kaká foi minha primeira referência no futebol. Costumava assistir a vídeos dele e às vezes tentava copiar seus movimentos e tentar jogar como ele - completou o atacante.

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Outro tema abordado foi sobre o valor da transferência de João Félix do Benfica ao Atlético de Madrid. Contratado por 126 milhões de euros em 2019 (R$ 543 milhões à época), o camisa 7 sempre é pressionado pela alta quantia. O jogador, entretanto, afirmou que não deixa esta pressão tirar seu foco.

- Sempre falam do meu preço, mas eu esqueço daquele número e o preço que custei. Às vezes é difícil, mas procuro conviver da melhor maneira.

Antes de finalizar, João Félix foi indagado sobre Mbappé e Haaland, dois dos principais jovens em ascensão no futebol mundial atualmente. O atacante do Atlético de Madrid disse esperar chegar ao nível dosatletas de PSG e Borussia Dortmund.