João Félix entra na mira do Manchester City

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Um ano depois de trocar o Benfica pelo Atlético de Madrid, João Félix pode mudar de clube novamente. Segundo o "The Athletic", o jovem português está na mira do Manchester City, que prepara um forte ataque ao mercado.

Pep Guardiola quer voltar a vencer a Premier League e pode ter 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) para investir em reforços. Além de Félix, Koulibaly, do Napoli, Nathan Aké, do Bournemouth, Ferran Torres, do Valencia, e Lautaro Martinez, da Inter de Milão, são especulados no clube.