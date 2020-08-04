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futebol

João Félix entra na mira do Manchester City

Pep Guardiola quer voltar a conquistar o título da
Premier League e vê com bons olhos o investimento na joia portuguesa...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:57
Crédito: AFP
Um ano depois de trocar o Benfica pelo Atlético de Madrid, João Félix pode mudar de clube novamente. Segundo o "The Athletic", o jovem português está na mira do Manchester City, que prepara um forte ataque ao mercado.
Pep Guardiola quer voltar a vencer a Premier League e pode ter 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) para investir em reforços. Além de Félix, Koulibaly, do Napoli, Nathan Aké, do Bournemouth, Ferran Torres, do Valencia, e Lautaro Martinez, da Inter de Milão, são especulados no clube.
João Félix foi irregular durante a temporada no Atlético de Madrid. Ele atuou em 35 partidas, marcou oito gols e deu três assistências.

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