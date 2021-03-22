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futebol

João Félix elogia Cristiano Ronaldo: 'Está sempre disposto a dar conselhos'

Atacantes jogam juntos na seleção portuguesa. Jogador do Atlético de Madrid revelou que CR7 é um grande capitão...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:52

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 12:52
Crédito: AFP
João Félix elogiou a liderança de Cristiano Ronaldo em Portugal. Para o atacante do Atlético de Madrid, o camisa 7 da Juventus "é um exemplo para todos" na equipe.
- É um exemplo para todos na equipe, não só por tudo o que alcançou, mas também por tudo o que ainda quer ganhar. É um ídolo de infância para mim e para outros membros. Não exige aos outros mais do que exige a ele próprio. Ganhou tudo, mas continua sendo exigente com ele mesmo. É um grande capitão e está sempre disposto a dar conselhos. Me disse antes de um jogo da Liga das Nações: ‘mantém a calma e desfruta do jogo' - disse à World Soccer.Questionado sobre seu ídolo de infância, Félix revela que o número um era Rui Costa.
- Se tivesse de escolher um penso que seria Rui Costa. Teria sido incrível, ele tinha um talento muito especial.

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