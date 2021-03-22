João Félix elogia Cristiano Ronaldo: 'Está sempre disposto a dar conselhos'

- É um exemplo para todos na equipe, não só por tudo o que alcançou, mas também por tudo o que ainda quer ganhar. É um ídolo de infância para mim e para outros membros. Não exige aos outros mais do que exige a ele próprio. Ganhou tudo, mas continua sendo exigente com ele mesmo. É um grande capitão e está sempre disposto a dar conselhos. Me disse antes de um jogo da Liga das Nações: ‘mantém a calma e desfruta do jogo' - disse à World Soccer.Questionado sobre seu ídolo de infância, Félix revela que o número um era Rui Costa.