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João Félix é elogiado por Júlio Baptista: 'Pode ser um dos melhores jogadores do mundo'

Português vive grande fase no Atlético de Madrid e é um dos destaques da equipe, que lidera o Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 13:51

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 13:51

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Vivendo grande fase no Atlético de Madrid, João Félix foi elogiado por Júlio Baptista. Para o ex-jogador, a jovem promessa portuguesa pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
- Ele é um jogador com enorme talento, que, no futuro, pode ser um dos grandes nomes do futebol. Pode ser um dos melhores jogadores do mundo - disse em videoconferência.Na atual temporada pelo Atlético de Madrid, João Félix atuou em 25 partidas oficiais, marcou nove gols e deu cinco assistências.

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