João Félix é elogiado por Júlio Baptista: 'Pode ser um dos melhores jogadores do mundo'

Vivendo grande fase no Atlético de Madrid, João Félix foi elogiado por Júlio Baptista. Para o ex-jogador, a jovem promessa portuguesa pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo.

- Ele é um jogador com enorme talento, que, no futuro, pode ser um dos grandes nomes do futebol. Pode ser um dos melhores jogadores do mundo - disse em videoconferência.Na atual temporada pelo Atlético de Madrid, João Félix atuou em 25 partidas oficiais, marcou nove gols e deu cinco assistências.