futebol

João Félix decide, marca duas vezes, e Atlético de Madrid bate o Osasuna

Colchoneros não contam com Luis Suárez, poupado da partida por conta da sequência de jogos, e português assume a responsabilidade de novo, como foi na Liga dos Campeões...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:24

LanceNet

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Ele decidiu de novo. O Atlético de Madrid foi até a região da Navarra para enfrentar o Osasuna pelo Campeonato Espanhol e o time de Diego Simeone venceu por 3 a 1. Assim como no meio de semana, pela Liga dos Campeões, João Félix marcou duas vezes e foi o destaque do jogo. Torreira completou o placar, enquanto Budimir descontou.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGABOA FASESem Suárez, poupado por conta da sequência desgastante de jogos, coube a João Félix assumir a responsabilidade no Atlético de Madrid. No fim do primeiro tempo, o português, em cobrança de pênalti, abriu o placar para os Colchoneros. Aos 23 minutos do segundo tempo, Correa entregou para o camisa 7, que marcou seu segundo no dia.
QUASE O HAT-TRICKJoão Félix teve a chance de marcar três gols na partida. Quando o jogo ainda estava 1 a 0, o Atlético de Madrid teve mais um pênalti a favor. Na cobrança, o camisa 7 bateu na trave e no rebote Correa chutou por cima.
PREOCUPAÇÃOJá na parte final do jogo, o Osasuna conseguiu diminuir o placar em gol de cabeça de Ante Budimir. Rubén Garcia levantou da intermediária e o camisa 17 desviou para fazer o gol, sem chances para Oblak.
FECHANDO A CONTAQuando o Atlético parecia que iria ficar em apuros, o uruguaio Torreira, que tinha acabado de entrar, deu números finais ao jogo. O volante recebeu do lateral Trippier e fez o gol que selou a vitória para o time de Simeone.

