Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • João Félix brilha, marca duas vezes, e Atlético de Madrid vence de virada na Liga dos Campeões
futebol

João Félix brilha, marca duas vezes, e Atlético de Madrid vence de virada na Liga dos Campeões

Português marca duas vezes no segundo tempo e evita segunda derrota do time de Diego Simeone. Gol da vitória saiu já nos minutos finais da partida no Wanda Metropolitano...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 19:33
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
No sufoco. O Atlético de Madrid recebeu o Red Bull Salzburg pela segunda rodada da Liga dos Campeões e conseguiu a primeira vitória na competição em grande dia de João Félix. Com dois gols do português e um de Llorente, os Colchoneros venceram por 3 a 2. Szoboszlai e Berisha marcaram para os visitantes.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPRIMEIRO TEMPONo primeiro tempo, o Atlético de Madrid foi melhor na partida e conseguiu abriu o placar com Llorente aos 28 minutos. Após jogada de Correa, a zaga do time austríaco cortou, mas o camisa 14 pegou a sobra e aproveitou para bater de fora da área e fazer 1 a 0. No entanto, ainda na etapa inicial, os visitantes empataram com Szoboszlai.
COM DRAMANa etapa final, o Red Bull Salzburg virou a partida logo aos seis minutos, com Berisha, que aproveitou cruzamento de Ulmer pela esquerda. Foi aí que entrou em cena o português João Félix. Suárez fez boa jogada, tocou para o camisa 7, que tabelou com Correa e depois mandou para o fundo das redes. Nos minutos finais, Koke bateu escanteio pela direita, a bola atravessou toda a área, Lemar pegou a sobra e mandou para o meio. João Félix dominou e encheu o pé para fazer o terceiro dos espanhóis.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Atlético visita o Lokomotiv Moscou, enquanto o Red Bull Salzburg recebe o Bayern de Munique. Os dois jogos acontecem na terça-feira, dia 3 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados