João Félix brilha, marca duas vezes, e Atlético de Madrid vence de virada na Liga dos Campeões

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

No sufoco. O Atlético de Madrid recebeu o Red Bull Salzburg pela segunda rodada da Liga dos Campeões e conseguiu a primeira vitória na competição em grande dia de João Félix. Com dois gols do português e um de Llorente, os Colchoneros venceram por 3 a 2. Szoboszlai e Berisha marcaram para os visitantes.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPRIMEIRO TEMPONo primeiro tempo, o Atlético de Madrid foi melhor na partida e conseguiu abriu o placar com Llorente aos 28 minutos. Após jogada de Correa, a zaga do time austríaco cortou, mas o camisa 14 pegou a sobra e aproveitou para bater de fora da área e fazer 1 a 0. No entanto, ainda na etapa inicial, os visitantes empataram com Szoboszlai.

COM DRAMANa etapa final, o Red Bull Salzburg virou a partida logo aos seis minutos, com Berisha, que aproveitou cruzamento de Ulmer pela esquerda. Foi aí que entrou em cena o português João Félix. Suárez fez boa jogada, tocou para o camisa 7, que tabelou com Correa e depois mandou para o fundo das redes. Nos minutos finais, Koke bateu escanteio pela direita, a bola atravessou toda a área, Lemar pegou a sobra e mandou para o meio. João Félix dominou e encheu o pé para fazer o terceiro dos espanhóis.