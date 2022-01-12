João Felipe comemora feito inédito do Resende na Copinha: 'O clube cuida, investe e se preocupa'

Nesta quarta-feira, ao eliminar o Fortaleza nos pênaltis pela segunda fase da Copinha, o Resende conquistou um feito inédito. Com a classificação, o Gigante do Vale disputará a terceira fase da competição pela primeira vez em sua história. Nesse sentido, o meio-campista João Felipe comemorou o feito do time e exaltou o trabalho que o clube do Rio de Janeiro tem realizado com as categorias de base.> Veja a idade e como foram as estreias de 20 grandes revelações da Copinha- Procuramos evitar as faltas próximas da área, para neutralizar o jogo aéreo do Fortaleza, que é muito forte. Fora isso, sabíamos que teríamos pela frente um adversário bem difícil. Passar de fase significa um prêmio por tudo aquilo que a gente vem trabalhando em Resende - disse João Felipe.