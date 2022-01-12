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João Felipe comemora feito inédito do Resende na Copinha: 'O clube cuida, investe e se preocupa'

Ao eliminar o Fortaleza, o Resende disputará a terceira fase da Copinha pela primeira vez na história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 18:16

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:16

Nesta quarta-feira, ao eliminar o Fortaleza nos pênaltis pela segunda fase da Copinha, o Resende conquistou um feito inédito. Com a classificação, o Gigante do Vale disputará a terceira fase da competição pela primeira vez em sua história. Nesse sentido, o meio-campista João Felipe comemorou o feito do time e exaltou o trabalho que o clube do Rio de Janeiro tem realizado com as categorias de base.> Veja a idade e como foram as estreias de 20 grandes revelações da Copinha- Procuramos evitar as faltas próximas da área, para neutralizar o jogo aéreo do Fortaleza, que é muito forte. Fora isso, sabíamos que teríamos pela frente um adversário bem difícil. Passar de fase significa um prêmio por tudo aquilo que a gente vem trabalhando em Resende - disse João Felipe.
- O clube cuida, investe e se preocupa, de verdade, com as categorias de base. O que aconteceu hoje, aqui, de forma histórica, é apenas o começo de muita coisa boa que tem para acontecer - completou.
O próximo adversário do Resende será definido na partida entre Corinthians e Ituano, que acontece às 21h45 desta quarta-feira. O confronto ainda não tem data e horário definidos.
Crédito: JoãoFelipeéjogadordoResende(Foto:AlexandreNeto

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