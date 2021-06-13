João Cancelo testa positivo para covid-19 e vira desfalque para Portugal na Eurocopa

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Um dos destaques da seleção portuguesa, o lateral João Cancelo virou desfalque para o técnico Fernando Santos na Eurocopa. Neste domingo, o jogador testou positivo para a covid-19, foi colocado em isolamento, e perderá as próximas partidas da equipe lusitana.João Cancelo é titular de Portugal e estrearia junto com a equipe na Euro na próxima terça-feira, contra a Hungria, em Budapeste. Para o lugar do lateral do Manchester City, o comandante português vai utilizar Diogo Dalot, jogador do Manchester United.

“Diogo Dalot vai substituir João Cancelo, que deu positivo para Covid-19 na sequência de um rápido teste do antígeno realizado neste sábado pela unidade de saúde e desempenho da FPF. As autoridades sanitárias húngaras foram imediatamente informadas e o jogador - que está bem - foi colocado em isolamento", escreveu a federação portuguesa.

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