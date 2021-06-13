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João Cancelo testa positivo para covid-19 e vira desfalque para Portugal na Eurocopa

Jogador do Manchester City já está isolado de quarentena e foi substituído por Diogo Dalot...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 09:48

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 09:48

Crédito: Divulgação
Um dos destaques da seleção portuguesa, o lateral João Cancelo virou desfalque para o técnico Fernando Santos na Eurocopa. Neste domingo, o jogador testou positivo para a covid-19, foi colocado em isolamento, e perderá as próximas partidas da equipe lusitana.João Cancelo é titular de Portugal e estrearia junto com a equipe na Euro na próxima terça-feira, contra a Hungria, em Budapeste. Para o lugar do lateral do Manchester City, o comandante português vai utilizar Diogo Dalot, jogador do Manchester United.
“Diogo Dalot vai substituir João Cancelo, que deu positivo para Covid-19 na sequência de um rápido teste do antígeno realizado neste sábado pela unidade de saúde e desempenho da FPF. As autoridades sanitárias húngaras foram imediatamente informadas e o jogador - que está bem - foi colocado em isolamento", escreveu a federação portuguesa.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
“O resultado do teste efetuado pela unidade de saúde e performance foi confirmado por um teste RT-PCR efetuado em João Cancelo também no sábado e cujo resultado foi conhecido na manhã de domingo. De acordo com o protocolo Covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos da Euro 2020, no sábado todos os jogadores e membros da comitiva foram submetidos a testes de RT-PCR", completou.

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