Joachim Low, técnico do 7 a 1, não descarta retorno em 2022

Joachim Low, ex-técnico da Alemanha e campeão do mundo em 2014, não descarta voltar a trabalhar em 2022. Durante o evento na Fundação Matthias Ginter, o veterano afirmou que tem propostas para voltar à beira dos gramados.- Tenho ofertas de vez em quando. Tinha claro que não queria fazer nada nos primeiros seis meses. Vamos ver no ano que vem. Sou capaz de me manter muito ocupado. Pouco a pouco volto a encontrar certa motivação pelo futebol. Após a Eurocopa, eu queria fazer uma pausa.

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O treinador de 61 anos assumiu a seleção alemã após a Copa do Mundo de 2006 disputada em casa, mas em que terminou apenas com a 3ª colocação. De lá para cá, foram 15 anos à frente da equipe nacional e dois títulos conquistados.

Low não revelou qual clube já entrou em contato para saber de sua situação para o próximo ano. Na Alemanha, o profissional comandou apenas o Stuttgart, com quem ganhou um troféu. Na atual temporada, a equipe vive um drama na luta contra o rebaixamento na Bundesliga.