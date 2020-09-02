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Joachim Löw dá pista sobre time que entrará em campo contra a Espanha e elogia adversário desta quinta

Técnico falou do esquema para o jogo e também citou nomes que devem começar jogando...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 19:24
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
O técnico Joachim Löw conversou com a imprensa antes da estreia dos germânicos na Liga das Nações, nesta quinta-feira, contra a Espanha. O treinador deu pistas sobre a equipe titular, apesar de não ter confirmado todos os onze que entrarão em campo.- No momento estou inclinado para uma defesa com três. Podemos jogar com quatro ou três na defesa, bem como em uma variedade de formações. Podemos jogar com três na defesa amanhã e depois quatro no domingo. Robin Gosens estará entre os onze titulares amanhã. Kevin Trapp será o goleiro. Também estou planejando iniciar Niklas Süle e Leroy Sané - disse Löw.
O treinador alemão também elogiou o adversário e disse que a equipe, apesar de não apresentar o mesmo futebol de quando encantou o mundo há alguns anos, ainda é muito perigosa.
- Embora tenha havido uma mudança na Espanha nos últimos anos, eles são muito valorizados. Eles não jogam como faziam naquela época. Mas eles podem operar muito bem nas laterais e também têm jogadores que podem arriscar fora da área. Jogam muito bem na pressão e ao mesmo tempo dominam as jogadas. O nível será muito alto - finalizou.

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