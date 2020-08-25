AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Joachim Löw anuncia convocados da Alemanha para Liga das Nações

Treinador alemão, campeão da Copa do Mundo em 2014, chamou 22 atletas para estreia...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:25
Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
O técnico Joachim Löw, da Alemanha, convocou nesta segunda-feira 22 jogadores para as duas primeiras partidas dos germânicos na Liga das Nações, que acontecem no mês de setembro. A Alemanha enfrenta a Espanha, no dia 3, em casa, e a Suíça, no dia 6, fora. A Ucrânia completa o Grupo 4 da Liga A.O treinador campeão mundial em 2014 optou por poupar nomes importantes do Bayern, como o goleiro Neuer, que terminaram a temporada recentemente. Apenas dois jogadores da equipe da Baviera estão na lista: o zagueiro Süle e o atacante Sané, que jogaram pouco ultimamente.
- Estamos muito felizes por podermos também voltar a campo com a seleção nacional e disputar partidas internacionais. Os últimos meses não foram fáceis para todos. Mesmo agora, ainda estamos longe do normal e o coronavírus ainda tem vida sob controle. Temos que permanecer responsáveis. É bom podermos trabalhar com a equipe novamente na próxima semana - disse Löw.
VEJA A LISTA DE CONVOCADOS​Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim-ALE), Bernd Leno (Arsenal-ING) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);
Defensores: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach-ALE), Robin Gosens (Atalanta-ITA), Thilo Kehrer (PSG-FRA), Robin Koch (Freiburg-ALE), Antonio Rüdiger (Chelsea-ING), Nico Schulz (Borussia Dortmund-ALE), Niklas Süle (Bayern de Munique-ALE) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen-ALE);
Meias: Suat Serdar (Schalke 04-ALE), Emre Can (Borussia Dortmund-ALE), Ilkay Gündogan (Manchester City-ING), Toni Kroos (Real Madrid-ESP), Julian Brandt (Borussia Dortmund-ALE), Julian Draxler (PSG-FRA) Kai Havertz (Bayer Leverkusen-ALE) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach-ALE);
Atacantes: Leroy Sané (Bayern de Munique-ALE), Luca Waldschmidt (Benfica-POR) e Timo Werner (Chelsea-ING).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Prefeitura de Linhares deve R$ 800 mil em direitos autorais, segundo o Ecad
Escritório de artistas acusa prefeitura do ES de calote e vai à Justiça
Linhares FC
Mudança de líder e golaço de voleio marcaram a segunda rodada da Série B Capixaba
Plantação de café da Fazenda Chapadão, em Linhares
"O trabalho no ES é muito bom, mas precisamos subir mais a régua", diz chefe da Embrapa Café

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados