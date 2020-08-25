Joachim Löw anuncia convocados da Alemanha para Liga das Nações

O técnico Joachim Löw, da Alemanha, convocou nesta segunda-feira 22 jogadores para as duas primeiras partidas dos germânicos na Liga das Nações, que acontecem no mês de setembro. A Alemanha enfrenta a Espanha, no dia 3, em casa, e a Suíça, no dia 6, fora. A Ucrânia completa o Grupo 4 da Liga A.O treinador campeão mundial em 2014 optou por poupar nomes importantes do Bayern, como o goleiro Neuer, que terminaram a temporada recentemente. Apenas dois jogadores da equipe da Baviera estão na lista: o zagueiro Süle e o atacante Sané, que jogaram pouco ultimamente.
- Estamos muito felizes por podermos também voltar a campo com a seleção nacional e disputar partidas internacionais. Os últimos meses não foram fáceis para todos. Mesmo agora, ainda estamos longe do normal e o coronavírus ainda tem vida sob controle. Temos que permanecer responsáveis. É bom podermos trabalhar com a equipe novamente na próxima semana - disse Löw.
VEJA A LISTA DE CONVOCADOSGoleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim-ALE), Bernd Leno (Arsenal-ING) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);
Defensores: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach-ALE), Robin Gosens (Atalanta-ITA), Thilo Kehrer (PSG-FRA), Robin Koch (Freiburg-ALE), Antonio Rüdiger (Chelsea-ING), Nico Schulz (Borussia Dortmund-ALE), Niklas Süle (Bayern de Munique-ALE) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen-ALE);
Meias: Suat Serdar (Schalke 04-ALE), Emre Can (Borussia Dortmund-ALE), Ilkay Gündogan (Manchester City-ING), Toni Kroos (Real Madrid-ESP), Julian Brandt (Borussia Dortmund-ALE), Julian Draxler (PSG-FRA) Kai Havertz (Bayer Leverkusen-ALE) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach-ALE);
Atacantes: Leroy Sané (Bayern de Munique-ALE), Luca Waldschmidt (Benfica-POR) e Timo Werner (Chelsea-ING).